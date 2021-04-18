В Єгипті потяг зійшов з рейок: понад сотня людей постраждали – відео

В єгипетській провінції Кальюбія трапилась катастрофа – поїзд з'їхав з рейок. Внаслідок трагедії постраждали 109 осіб, а ще 8 – загинули.

З рейок зійшов поїзд "Каїр - Мансура". На місці аварії було 58 машин швидкої допомоги, які возили поранених до лікарні.

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В усіх лікарнях провінції Кальюбія медики максимально працювали, щоб врятувати постраждалих.

Аварії та ДТП: останні події

У Туреччині сталась аварія – там 14 квітня зіткнулись 2 вантажні поїзди. Постраждали двоє машиністів.

Пасажирський автобус перекинувся у Єгипті, коли намагався обігнати вантажівку. Щонайменше 20 людей.

Також 29 березня у Дніпропетровській області зійшов з рейок потяг "Інтерсіті". Він курсував лише 50 кілометрів.

Схожа трагедія вже траплялась у Єгипті 26 березня. Тоді у провінції Сохаг поїзд врізався ззаду в інший пасажирський потяг. Внаслідок аварії загинуло 19 осіб. Кількість потерпілих – 185 осіб.