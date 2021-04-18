В Єгипті потяг зійшов з рейок: понад сотня людей постраждали – відео

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В єгипетській провінції Кальюбія трапилась катастрофа – поїзд з'їхав з рейок. Внаслідок трагедії постраждали 109 осіб, а ще 8 – загинули.

Джерело:

"Аль-Арабія"

З рейок зійшов поїзд "Каїр - Мансура". На місці аварії було 58 машин швидкої допомоги, які возили поранених до лікарні.

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В усіх лікарнях провінції Кальюбія медики максимально працювали, щоб врятувати постраждалих.

Важливо! Схожа трагедія вже траплялась у Єгипті 26 березня. Тоді у провінції Сохаг поїзд врізався ззаду в інший пасажирський потяг. Внаслідок аварії загинуло 19 осіб. Кількість потерпілих – 185 осіб.

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