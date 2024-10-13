Під пропагандисткою Пєрвого каналу під час ефіру рухнув стілець: відео курйозу

Вочевидь, російську пропаганду не витримують не лише вуха її громадян, а й предмети інтер'єру. Під однією з головних пропагандисток Кремля під час ефіру зламався стілець.

Інцидент з "улюбленецею Путіна" Єкатеріною Андрєєвою стався у прямому в ефірі програми "Врємя" 12 жовтня.

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Зламаний стілець Єкатєріни Андрєєвої

На поширеному у мережі відео ведуча державного Пєрвого каналу розповідає про завершення міжнародного фестивалю архівних фільмів у Москві. У середині фрази можна почути звук стільця, що ламається. Андрєєва ледь не впала, проте їй вдалося втриматися.

Як зламався стілець під російською пропагандисткою: дивіться відео

Єкатєріна Андрєєва стала ведучою програми "Врємя" більш як 25 років тому – у 1997 році. Свого часу вісниця прокремлівських новин стала інтернет-мемом: "Є така професія – брехати щовечора".

Цікаво, що ймовірно Андрєєва і сама вірить в брехню, яку говорить. Нещодавно ведуча в інтерв'ю розповідала, що їй вдалося відбитися від маніяка силою думки. Вона стверджувала, що під ТРЦ їй підстеріг чоловік, але завдяки "енергетичній силі думки" той "відвалився, вдарився головою" у нього "пішла кров".