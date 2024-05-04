Справжня помста природи: Росію після повеней і пожеж накрило потужними снігопадами

Росію після повеней накрила нова стихія – потужні снігопади. Місцями вже випало понад 30 сантиметрів снігу, а місцеві жителі бідкаються, що снігу у травні не було вже 40 років.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Зокрема, рясні опади фіксують у Єкатеринбурзі та Свердловській області, передає 24 Канал.

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Негода, якої не бачили 40 років

Єкатеринбург та Свердловську область 4 травня накрили потужні снігопади. Незначні опади почали фіксувати близько 22:00 за місцевим часом, а вже вночі – почався снігопад. Стовпчики термометрів опустилися нижче 0 й сягали місцями -5 градусів.

Уночі йшов сніг з крижаним дощем: дивіться відео

Снігопад накрив Росію у травні: дивіться відео

Через рясні снігопади в Свердловській області запровадили надзвичайний стан. Так, негода повалила сотні дерев, пошкоджено лінії електропередач, а в деяких селах і містах – блекаут через снігопади. Ба більше, від ночі сталося чимало ДТП, рух потягів обмежено й деякі рейси затримуються на 5 годин, а комунальники постійно чистять сніг, щоправда, робота така даремна, адже снігопад не припиняється. Також через негоду почалися перебої зі зв'язком.

На автошляху Єкатеринбург – Перм виник багатокілометровий затор через снігопад. Там стоять десятки вантажівок та сотні легкових автомобілів, які не можуть рухатися через негоду.

Великий затор на дорозі: дивіться відео

Місцями вже випало понад 30 сантиметрів снігу, і, якщо вірити прогнозам синоптиків, снігопад триватиме до кінця доби. Вночі на Великдень стовпчики термометрів можуть опуститися до -5 градусів морозу.

У Свердловській області у травні відкривають лижний сезон: дивіться відео

Місцеві жителі бідкаються, що таких травневих снігопадів в області не було від 1984 року. Енергетики ж заявляють, що снігопад 4 травня 2024 року також завдав найбільших збитків енергосистемі за останні 20 років.

Снігопад у Свердловській області – більше у галереї

Поки одних засипає снігом, в інших – лісові пожежі

Не встигли росіяни оговтатися від повеней та масових затоплень в Оренбурзькій області, як карма продовжує відплачувати ворогу. Так, у 7 регіонах Росії спалахнули масштабні лісові пожежі.

Так, найскладніша ситуація в Хабаровському краї, де вогонь охопив понад 22 тисячі гектарів. Також в полоні вогню опинилася столиця Бурятії. Так, околиці Улан-Уде і його передмістя охоплені вогнем – там горить близько 100 гектарів лісів. Наразі пожежі змогли локалізувати.