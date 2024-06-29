У Єкатеринбурзі екстрено сів літак. Про причини посадки не повідомляють.

У Росії екстрено сів літак. Він прибув з Тобольська, викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Єкатеринбурга, передає 24 Канал.

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Що відомо про це

Внаслідок цього постраждалих та пошкоджень повітряного судна немає. Про причини екстреної посадки не повідомляють.

Жодних офіційних коментарів з цього приводу не було.

Росія продовжує втрачати авіацію у повномасштабній війні проти України. Водночас ворог, попри це, тероризує мирне населення атаками з повітря.

Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України 28 червня підрахував, що за перші шість місяців 2024 року українські війська пошкодили або знищили понад 30 російських військових літаків. Аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що не можуть повністю підтвердити цей звіт.