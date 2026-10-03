Росіяни вбили у Києві 26-річну працівницю OTP Bank Єлизавету Девдюк

Уночі 2 жовтня Росія вдарила по Києву реактивними дронами. Внаслідок атаки загинула одна людина. Нею виявилася працівниця банку Єлизавета Девдюк.

Трагічну звістку повідомили в OTP Bank, де працювала Єлизавета.

Що відомо про загибель Єлизавети Девдюк?

У банку розповіли, що Єлизавета була працівницею відділення "Європейське".

Дівчина приєдналася до команди восени 2022 року й за цей час стала важливою частиною колективу.

Колеги згадують її як відповідальну, добру та щиру людину і талановиту фахівчиню.

Вона швидко опановувала нові завдання, професійно працювала навіть у складних ситуаціях і завжди намагалася зробити більше.

Зараз команда OTP Bank підтримує зв'язок із її родиною та допомагає їй у цей важкий час.

Спогадами про загиблу поділилася колега Наталія Клишта:

Ліза прийшла до нас в команду восени 2022 року! Це була неймовірна людина, неймовірний фахівець! Ми пишались завжди Лізою, її здібністю швидко і професійно виконувати завдання, вчитись новому і брати на себе відповідальність за тисячі задач!,

– написала Клишта.

Наталія зазначила, що Лізу дуже цінували й поважали колеги, а також любили клієнти.

Вона додала, що дівчину чекало попереду прекрасне майбутнє, але її життя трагічно обірвалося у 26 років.

Ворожий удар забрав життя 26-річної Єлизавети / Фото з фейсбук

Зауважимо, що Єлизавета Девдюк загинула внаслідок російського удару по 25-поверхівці у Дарницькому районі.