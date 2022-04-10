Ємельяненко відповів, чи загрожують українцям високі показники радіації у Чорнобилі

Біля Чорнобиля зафіксували аномально високі показники. Та небезпеки витоку радіації за межі зони відчуження немає.

Адже непошкодженим залишився як четвертий реактор, так і сховище відходів ядерного палива. Про це в ефірі 24 каналу повідомив директор "Чорнобиль ТУР" Ярослав Ємельяненко.

До теми У Рудому лісі біля Чорнобиля, де окупанти рили окопи, зафіксували аномально високі показники

Систему радіаційного контролю відновлюють

Він пояснив, що сховища помародерили, однак загрози немає. Витоку радіації не буде.

За його словами, окупанти повиривали всі сервери, порозбивали вежі зв'язку. Зараз відновлюватиметься система радіаційного контролю.

Аби це зробити, наші державні структури шукають гроші. Поки на місці працюють дозиметристи, оцінюючи ситуацію у ручному режимі.

"Можна видихати"

"Для України в цьому випадку жодної небезпеки немає, можна видихати", – наголосив Ємельяненко.