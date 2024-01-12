Батьківщина хуситів, по яких вдарили США і Британія: показуємо на карті, де розташований Ємен

США та Велика Британія пізно вночі 12 січня завдали ударів по військових об'єктах хуситів. Це військове угруповання розташоване у Ємені.

Єменські хусити становили велику загрозу для кораблів у Червоному морі, адже постійно завдавали по них ударів дронами чи ракетами. Де саме розташований Ємен, звідки походять хусити – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де розташований Ємен на карті

Єменська Республіка – держава, що розташована в Південно-Західній Азії, в південному регіоні Аравійського півострова на Близькому Сході. Загальна площа території країни становить 527 970 квадратних кілометрів, а останні дані перепису 2011 року показують, що населення перевищує 25 мільйонів жителів.

Ємен закріпив свою позицію як 49 за величиною та за популяцією країну у світі. Попри те, що офіційна декларація Єменом незалежності відбулася в 1990 році, багата історична спадщина країни охоплює понад 3 000 років, утверджуючи її як одну з найстаріших держав світу.

Країна також має вихід до Червоного моря. Столицею країни є місто Сана. Назва держави може бути перекладена з арабської мови як "права сторона" або "щастя", "благоденство".

Де розташований Ємен: дивіться на карті

Варто зазначити, що з 2015 року в Ємені триває громадянська війна між урядом країни, хуситами та іншими військовими формуваннями. Наразі хусити контролюють більшу частину заходу Ємену й мають вихід до Червоного моря, що дозволяє їм здійснювати рейди на судна.

Хто такі хусити і як вони загрожують безпеці на Близькому Сході – читайте у матеріалі

Крім того, Ємен є найнебезпечнішою країною Аравійського півострова. Там уже кілька років не припиняються бойові дії проти ісламістів, сепаратистів і місцевих шиїтів, яких активно підтримує Іран.

США і Британія завдали ударів по єменських хуситах