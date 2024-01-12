Батьківщина хуситів, по яких вдарили США і Британія: показуємо на карті, де розташований Ємен
США та Велика Британія пізно вночі 12 січня завдали ударів по військових об'єктах хуситів. Це військове угруповання розташоване у Ємені.
Єменські хусити становили велику загрозу для кораблів у Червоному морі, адже постійно завдавали по них ударів дронами чи ракетами. Де саме розташований Ємен, звідки походять хусити – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Де розташований Ємен на карті
Єменська Республіка – держава, що розташована в Південно-Західній Азії, в південному регіоні Аравійського півострова на Близькому Сході. Загальна площа території країни становить 527 970 квадратних кілометрів, а останні дані перепису 2011 року показують, що населення перевищує 25 мільйонів жителів.
Ємен закріпив свою позицію як 49 за величиною та за популяцією країну у світі. Попри те, що офіційна декларація Єменом незалежності відбулася в 1990 році, багата історична спадщина країни охоплює понад 3 000 років, утверджуючи її як одну з найстаріших держав світу.
Країна також має вихід до Червоного моря. Столицею країни є місто Сана. Назва держави може бути перекладена з арабської мови як "права сторона" або "щастя", "благоденство".
Де розташований Ємен: дивіться на карті
Варто зазначити, що з 2015 року в Ємені триває громадянська війна між урядом країни, хуситами та іншими військовими формуваннями. Наразі хусити контролюють більшу частину заходу Ємену й мають вихід до Червоного моря, що дозволяє їм здійснювати рейди на судна.Зверніть увагу! Хто такі хусити і як вони загрожують безпеці на Близькому Сході – читайте у матеріалі.
Крім того, Ємен є найнебезпечнішою країною Аравійського півострова. Там уже кілька років не припиняються бойові дії проти ісламістів, сепаратистів і місцевих шиїтів, яких активно підтримує Іран.
США і Британія завдали ударів по єменських хуситах
- США та Велика Британія вночі 12 січня атакували близько 10 об'єктів хуситів у Ємені. Згодом стало відомо, що союзники поцілили у центри виробництва дронів і склади зі зброєю.
- Згодом у Міноборони Великої Британії заявили, що внаслідок нічної атаки вдалося атакувати пускові майданчики та аеродроми хуситів. Саме ці об'єкти хусити використовують для нападів на судноплавство у Червоному морі.
- Висловився про удари по Ємену й президент США Джо Байден. Він заявив, що ці удари є "прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі".