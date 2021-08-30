В Ємені через удар по військовій базі загинули 30 військових: є десятки поранених
Джерело:The Guardian
На півдні Ємену хусити здійснили ракетний обстріл по військовій базі. Через це щонайменше 30 військових загинули, а понад 60 людей отримали поранення.
За даними військових, більшість поранених наразі перебувають у критичному стані й отримали опіки третього ступеня. Оскільки рятувальники продовжують працювати на місці події, кількість жертв може зрости.
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Що відомо про обстріл бази
Ракетний обстріл здійснили по найбільшій військовій базі в Ємені – Аль-Анад. Вона розташована за 60 кілометрів на північ від міста Аден та перебуває під контролем уряду Ємену.Довідка. Військова база розміщує військових із коаліції під керівництвом Саудівської Аравії.
Одна з ракет влучила в ангар, де відпочивали військовослужбовці. Інша поцілила у групу військових, які в цей час тренувалися. Хусити відправляли туди безпілотники.
Офіційні особи Ємену заявили, що на авіабазі відбулося щонайменше 3 вибухи. Однак ніхто відразу не взяв на себе відповідальність за напад.
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У Ємені в нападі на базу звинуватили хуситів. Їхній військовий представник цього і не підтвердив, і не спростував.
Громадянська війна у Ємені: коротко
- Громадянська війна в Ємені почалася у 2015 році. Хусити захопили контроль над більшою територією заходу країни й змусили уряд президента Абд Раббо Мансура Гаді покинути єменську столицю.
- Саудівська Аравія сформувала коаліцію разом із 8 арабськими державами й почала збройну кампанію в Ємені, спрямовану на відновлення уряду Гаді.
- Варто зауважити, що конфлікт спричинив десятки тисяч смертей.