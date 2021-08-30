В Ємені через удар по військовій базі загинули 30 військових: є десятки поранених

На півдні Ємену хусити здійснили ракетний обстріл по військовій базі. Через це щонайменше 30 військових загинули, а понад 60 людей отримали поранення.

За даними військових, більшість поранених наразі перебувають у критичному стані й отримали опіки третього ступеня. Оскільки рятувальники продовжують працювати на місці події, кількість жертв може зрости.

До теми США заборонили власним військовим базам в Європі купувати енергоресурси в Росії

Що відомо про обстріл бази

Ракетний обстріл здійснили по найбільшій військовій базі в Ємені – Аль-Анад. Вона розташована за 60 кілометрів на північ від міста Аден та перебуває під контролем уряду Ємену.

Військова база розміщує військових із коаліції під керівництвом Саудівської Аравії.

Одна з ракет влучила в ангар, де відпочивали військовослужбовці. Інша поцілила у групу військових, які в цей час тренувалися. Хусити відправляли туди безпілотники.

Офіційні особи Ємену заявили, що на авіабазі відбулося щонайменше 3 вибухи. Однак ніхто відразу не взяв на себе відповідальність за напад.

Варто прочитати В Іраку обстріляли авіабазу з американськими військовими: є поранені

У Ємені в нападі на базу звинуватили хуситів. Їхній військовий представник цього і не підтвердив, і не спростував.

Громадянська війна у Ємені: коротко