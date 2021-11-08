У Єревані в піцерії отруїлися понад 150 людей

8 листопада 2021 , 07:31
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Джерело:

Hetq Online

У Єревані понад півтори сотні людей отруїлись. Усі вони відвідували піцерію Tashir Pizza.

Наразі заклад не працює. Про кількість постраждалих повідомили орієнтовно о 20:30 7 листопада. 

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У Єревані отруїлась 171 людина

Кількість людей, які отруїлися їжею в Tashir Pizz, досягла 171 людини,
– мовиться у повідомленні. 

Станом на 7 листопада, з них:

  • 99 пацієнтів перебувають у лікарні у легкому стані;
  • 72 людини виписали. 

Попередньо відомо, що постраждали й діти. Проте їхню кількість не уточнюють. Наразі причини отруєння невідомі. 

Мережа тимчасово закрила заклади

У мережі повідомили, що "здоров'я та безпека наших клієнтів є пріоритетом". Саме тому вони тимчасово закрили заклади. 

За нашої ініціативи тимчасово закриті відділення Tashir Pizza для виявлення та виправлення проблеми. Наразі проводяться всі необхідні заходи з відповідними органами перевірки,
– заявили у Tashir Pizz.

Наразі там не повідомили про терміни. Люди ж у коментарях пишуть, що бажають пацієнтам якомога швидше одужати. 

Коротко про останні отруєння

Автор: Діана Квасневська