Єрмак анонсував "Відзнаку миру" – для компаній, що вийшли з російського ринку

Сотні міжнародних компаній відмовилися спонсорувати війну та отримувати прибутки на крові. Вони покинули ринок Росії.

В Офісі Президента вирішили, що ці компанії заслуговують на повагу, тому анонсували появу нової нагороди – "відзнаки миру". Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

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Єрмак анонсував "Відзнаку миру" Посадовець сказав, що команда Офісу Президента впевнена, що не має бути жодної копійки в бюджет країни-агресора.

На своєму брифінгу я анонсував появу нової нагороди – "відзнаки миру", яку будуть отримувати від України ті корпорації, які вже пішли з Росії й ті компанії, які якнайшвидше до них приєднаються. Згодом розповімо вам більше деталей,

– зауважив Єрмак.

Він додав, що "відзнака миру" сьогодні дуже важлива, адже живемо в переламний момент, коли питання стоїть жорстко: підтримувати зло, яке вбиває жінок і дітей, чи обрати демократичний світ.

За словами Єрмака, корпорації, які вже йдуть з Росії і продовжать це робити, заслуговують на повагу українців та всього світу.

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