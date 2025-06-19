Єрмак серйозно дратує усіх у Вашингтоні, – Politico

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак викликає роздратування у представників адміністрації президент США Дональда Трампа. Це підтвердили журналістам 14 джерел.

Politico опублікувало матеріал, присвячений Єрмаку, під заголовком "Український посадовець, якого Вашингтон любить ненавидіти". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Politico опублікувало матеріал про Єрмака

Матеріал ґрунтується на розмовах із 14 співрозмовниками – зокрема, з чинними та колишніми чиновниками США й України. За їх словами, глава ОПУ має репутацію різкого, вимогливого і недостатньо компетентного в американській політичній системі.

Деякі співрозмовники видання також побоюються, що Єрмак неточно доносив позицію США до керівництва України. Одне джерело описало його як "двопартійного подразника".

Роздратовані ним були і в адміністрації Байдена, але тоді з огляду на надзвичайну ситуацію та ключову роль Вашингтона у зміцненні оборони України вони приховували своє роздратування. В адміністрації Трампа немає такої поступливості.

Останній візит Єрмака до США, організований поспіхом на початку червня, викликав обурення в низки американських посадовців. За словами п’яти джерел, він прибув без чіткого плану та не зміг налагодити повноцінну комунікацію з командою Трампа. Серед іншого, зустріч із держсекретарем Марко Рубіо спершу скасували, хоча згодом вона таки відбулася. Водночас глава адміністрації Трампа Сьюзі Вайлз змусила Єрмака чекати в Білому домі, а потім взагалі скасувала заплановану зустріч, а офіс віцепрезидента Джей Ді Венса проігнорував запит.

Співрозмовники також стверджують, що Єрмак неодноразово звинувачував окремих американських урядовців у зв’язках з Росією – наприклад, спецпредставника Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який зустрічався з Путіним.

Джерела побоюються, що такий стиль взаємодії Єрмака ризикує нашкодити відносинам Києва з Вашингтоном – особливо на тлі повернення Трампа в Білий дім.