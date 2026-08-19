Єрмак може отримати другу підозру: НАБУ вивчає докази з квартири Міндіча, – медіа

Детективи НАБУ, імовірно, готують нову підозру для екскерівника ОП Андрія Єрмака. Це може бути пов'язано з новими обшуками у квартирі Тимура Міндіча.

Про це з посиланням на джерела повідомляє видання ZN.UA.

За що Єрмаку можуть вручити другу підозру?

Ситуація навколо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака привертає особливу увага, адже щодо нього, за даними журналістки Інни Ведернікової, може йтися про нове кримінальне провадження.

За інформацією джерел, розслідування наразі перебуває в активній фазі. Водночас невідомо, чи пов'язане воно зі справою кооперативу "Династія". За наявною публічною інформацією та словами джерел, НАБУ може розслідувати діяльність Єрмака і в інших епізодах.

Цього разу, як зазначає видання, мова йде не про можливе відмивання коштів, а про ймовірне незаконне збагачення. Джерела стверджують, що слідство зосередилося, зокрема, на експертизах речей, вилучених під час обшуку в одній із квартир бізнесмена Тимура Міндіча.

Зокрема, правоохоронці досліджують біологічні сліди, залишені на вилучених предметах, у тому числі ДНК. Наразі частина обставин залишається невстановленою.

Чому Єрмак знову опинився під загрозою отримання підозри?

Слід зауважити, що 19 серпня актуалізувалися розслідування антикорупційних справ. НАБУ опублікувало подробиці так званої справи "Форрест Гамп". Слідчі заявили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, до якої, за даними слідства, можуть бути причетні чинні та колишні народні депутати, представники Офісу президента та інші особи.

Обшуки відбуваються, зокрема, у заступниці керівника ОП Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара. На плівках, які були оприлюднені 19 серпня 2026 року та як докази незаконної діяльності фігурантів операції "Форест Гамп", чути голос жінки, яку протитрували як "заступниця керівника ОПУ", і вона демонструє неабияку обізнаність і залученість до справи Тимура Міндіча – фігуранта розслідування "Мідас" та бізнесового партнера президента Зеленського. Ба більше, досі зберігає з ним контакт і веде справи.

До слова, як заступниця тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Ірина Мудра відповідала за усунення юридичних бар'єрів для вступу України до Міжнародного кримінального суду та ратифікації так званого Римського статуту. Водночас відставка Єрмака не позначилася на посаді Мудрої. Досвідчена юристка продовжила працювати в Офісі президента й після призначення Кирила Буданова.