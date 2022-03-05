Єрмак назвав допомогу Україні від Заходу єдиним способом досягти миру

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що тільки допомога Україні від Заходу посприяє остаточному досягненню миру. Про це він окремо наголосив у посланні до журналістів США.

За словами Єрмака, історія не повинна повториться – Європа не повернеться до найпохмуріших часів Другої світової. Якщо зараз допоможе Україні так, як наша країна того потребує.

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Ми вистояли у важких боях, але шлях до миру лежить через допомогу Заходу

"Ми змогли вистояти у запеклих боях, попри жахливу жорстокість російських агресорів, і ми продовжимо битися", – наголосив Андрій Єрмак. Та додав:

Ми об'єднані навколо українського прапора, символу нашої ідентичності, нашої рішучості й нашої волі, але майбутнє і виживання нашої держави багато в чому залежать від Заходу.

Тим більше – очевидно, що розв'язана Росією війна проти України може стати прологом до війни великої, європейської або навіть глобальної.

Підтримувати нас сьогодні та допомагати нам – це єдиний спосіб досягти миру для всіх і гарантувати, що історія не повториться, щоб наше майбутнє не повторило найпохмуріші часи Європи,

– підсумував глава ОПУ.

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