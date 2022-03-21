Єрмак поговорив з держсекретарем Ватикану: домовились про виступ Зеленського

Андрій Єрмак поговорив з кардиналом П'єтро Пароліном. Глава ОП подякував Ватикану за активну підтримку України в цей тяжкий час.

За словами Єрмака, на початку розмови Паролін запитав, якою є мета цієї війни для Росії.

До речі Єрмак показав брата-добровольця, який боронить Україну, та пообіцяв, що не підведе

Я відповів щиро: "Окупація України та бажання диктувати всьому світу свою волю. Україна - це лише початок. Якщо Захід не стане на захист нашої держави, вони підуть далі",

– сказав глава ОП.

Росія хоче перетворити міста у привиди

Політик розповів про перебіг війни та про бомбардування цивільного населення в Україні. Минув вже майже місяць війни, окупанти ракетами намагаються зрівняти із землею наші мирні міста та перетворити їх у міста-привиди.

Обговорили виступ Зеленського

Під час розмови обговорили активну дипломатичну роботу Офісу Президента та підготовку виступу Володимира Зеленського у парламенті Італії цього вівторка. Він стане початком цілого тижня виступів в парламентах провідних країн світу.

Цікаво – Скільки громадян вірить у перемогу України: