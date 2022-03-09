Єрмак послав "за російським кораблем" тих, хто влаштовує провокації проти керівництва держави

Уся країна згуртувалася для того, щоб дати відсіч російським окупантам та прогнати їх з нашої землі. Втім, дехто навіть у такий складний час намагається реалізувати свої політичні амбіції.

Уся країна намагається зробити усе можливе, щоб відбити атаку російських окупантів та звільнити кожен клаптик української землі. Керівництво держави, армія, волонтери та громадяни – усі стали єдиним цілим, щоб подолати ворога.

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Провокації у соцмережах

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак емоційно висловився стосовно провокацій у соцмережах. Він вказав, що політичні ігри у час війни – неприпустимі.

У мирний час я б взагалі не реагував на жодні провокації в соцмережах. Але зараз скажу. Усі покидьки, які продовжують політичні ігри під час війни, відправляйтесь вслід за російським військовим кораблем,

– написав він.

Також він додав, що його команда продовжить злагоджену роботу для того, щоб Україна перемогла агресора.

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