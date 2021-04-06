Правда буде головною зброєю, – Єрмак представив главу Центру протидії дезінформації

Керівницею новоствореного Центру протидії дезінформації при РНБО стала Поліна Лисенко. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак 6 квітня представив чиновницю.

Єрмак зазначив, що офіс центру вже почав працювати в ОП. Однак в майбутньому для нього планують виділити окрему будівлю.

До теми Зеленський призначив Поліну Лисенко керівницею Центру протидії дезінформації

Що сказав Єрмак про Центр

Єрмак наголосив, що Центр стане ефективною зброєю, яка захищатиме незалежність і безпеку нашої країни. Він додав, що ідея його створення назрівала ще з 2014 року.

Україна була полігоном і центром дезінформації, особливо з боку Росії. І це стосується сьогодні не тільки подій на Донбасі і в окупованому Криму, але і практично всіх сфер життя,

– зауважив політик.

За його словами, центр об'єднуватиме всі державні установи, які мають до цього відношення, зокрема, спеціальні організації, розвідку, органи національної безпеки.

Що розповіла Лисенко

Лисенко представила своє бачення роботи центру. Вона запевнила, що зробить все для максимальної ефективності. Наразі напрацьовують конкретні форми співробітництва, які оприлюднять згодом.

Мета створення Центру – акцентувати увагу на важливості захисту інформаційної сфери національної безпеки України, протидіяти пропаганді,

– заявила Лисенко.

Жінка додала, що основну увагу приділять протидії поширенню фейків у мережі та в медіа. За словами Лисенко, правда буде головною зброєю.

Що відомо про створення Центру