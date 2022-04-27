Єрмак презентував іноземним послам план дій щодо посилення санкцій проти Росії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із послами іноземних держав, на якій презентував план посилення санкцій проти Росії.

План Єрмака – Макфола

У пресслужбі Офісу президента зазначили, що план напрацьований міжнародною експертною групою Єрмака – Макфола.

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Ми не такі наївні, щоб очікувати, що економічний тиск на країну-агресора призведе до швидкого завершення бойових дій. Однак цей другий фронт – міжнародних санкцій, він значно обмежить загарбницькі прагнення Росії. Зазвичай найкращим її пацифікатором ставала економічна скрута,

– сказав Єрмак.

Він наголосив, що хоча Україна витримала першу, найгострішу фазу російського вторгнення, для її перемоги потрібне і посилення Збройних сил, і ефективна санкційна політика проти Росії.

Зміст плану

В першу чергу план спрямований на те, щоб Росія втратила фінанси, виробничі можливості і технології, які використовуються для війни, та змусити зосередитися на подоланні внутрішніх проблем, а російських громадян – платити за сприяння агресії. Насамперед йдеться про повне нафтогазове ембарго.

Також важливим пунктом плану є санкції проти фінансових установ РФ та Білорусі, внесення Росії до чорного списку FATF і списку держав – спонсорів тероризму.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав послів спонукати бізнес цих країн до якнайшвидшого виходу з Росії.

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