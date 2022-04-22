Єрмак прокоментував плани Росії захопити Донбас і Південь України

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на озвучені в Росії плани захопити Донбас та Південь України. Він наголосив, що вже не один план агресора наша держава змогла зруйнувати.

Андрій Єрмак наголосив, що такими загарбницькими планами росіяни прагнуть тиснути на Україну в економічному плані. Однак задуми окупантів часто руйнуюся, те саме може статися і з планом захоплення Донбасу і Півдня.

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Україна має сценарії захисту

Голова Офісу Президента наголосив, що Україна буде оборонятися і має сценарії власного захисту. І таким чином може навіть зруйнувати загарбницькі плани.

У нас є власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що чимало планів кремля вже були зруйновані роботою нашої армії та народу,

– наголосив Єрмак.

Андрій Єрмак наголосив, що ми воюємо за свободу. Саме тому ми обов'язково переможемо.

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