Єрмак провів нараду із послами та МЗС: обговорили проблемні моменти щодо біженців

​​Під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відбулася нарада за участю керівництва Міністерства закордонних справ та послів України в іноземних державах.

У пресслужбі відомства зазначили, захід був присвячений питанням захисту прав громадян України, які тимчасово залишили батьківщину через російську агресію.

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Повідомляється, що на нараді заслухали доповіді керівництва МЗС та послів у сусідніх з Україною державах, які розповіли про поточну ситуацію.

Окрему увагу приділили соціальному захисту тимчасово переміщених громадян нашої держави під час перебування в інших країнах, а також посиленню роботи дипломатичних установ з українцями, які сьогодні як ніколи потребують уваги та захисту,

– йдеться в повідомленні.

Раніше перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що через військову агресію російських окупантів проти України, понад 2,5 мільйона українців вже виїхали за кордон, і цифра буде збільшуватися.