Єрмак розповів про свої нон-стоп переговори з західними радниками

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що триває боротьба за Україну на дипломатичному фронті в режиі нон-стоп. Також він подякував всім українським дипломатам.

"Нам допомагають десятки країн. Ми відчуваємо цю підтримку, ми бачимо її результати. Надзвичайна подяка всім народам та державним діячам, які допомагають Україні захищатись.

Наш Президент вже подякував керівництву цих країн", – написав на своїй сторінці у фейсбук Андрій Єрмак.

Також, голова Офісу президента окрему увагу приділив тих високопосадовцям, з якими спілкується зараз нон-стоп по кілька разів на добу, і які постійно на зв‘язку і дуже допомогли Україні.

Серед них:

радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван ;

; спеціальний радник та речник президента Туреччини Ібрагім Калин ;

; зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн ;

; радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер ;

; зовнішньополітичний радник Прем'єр-міністра Великобританії Девід Кворрі , а також радник з національної безпеки Стівен Лавгроув ;

, а також радник з національної безпеки ; міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі ;

; міністерка фінансів Канади Христя Фрілянд ;

; керівник Адміністрації Президента Азербайджанської Республіки Самір Рафіг оглу Нурієв ;

; Голова Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Якуб Кумох ;

; міністр іноземних справ Угорщини Петер Сіярто ;

; надзвичайний і повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Подяка пролунала також і до керівництва інших ключових країн та міжнародних організацій.

Не оминув словами подяки і зірок та яскравих особистостей, таких як Шон Пенн, Мадонна, Джаред Лето та Кетрін Віннік.

"Дякую вам, друзі України, від всіх нас", – додав Єрмак.

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