Єрмак опублікував заяву щодо судового засідання у своїй справі

Андрій Єрмак відвідав перше судове засідання у справі, в якій йому було повідомлено про підозру. Він заявив, що підозра є необґрунтованою та нагадав про безпрецедентний публічний тиск на слідчі органи.

Єрмак також підтвердив, що залишатиметься в Україні, продовжуватиме адвокатську діяльність та підтримуватиме військових на фронті.

Яку заяву зробив Єрмак?

12 травня відбулося перше судове засідання у справі, в рамках якої колишньому главі Офісу Президента Андрію Єрмаку було повідомлено про підозру. Разом з адвокатами він ознайомлювався з матеріалами та оцінював підстави для обвинувачення.

Уже після першого ознайомлення Єрмак заявив, що підозра є необґрунтованою і не відповідає дійсності. Він підкреслив, що протягом усього періоду своєї діяльності керувався законом і надалі буде захищати свої права, своє ім’я та репутацію виключно в межах чинного законодавства. Єрмак також наголосив, що відкритий до всіх процесуальних дій та готовий співпрацювати зі слідством у межах закону.

Водночас ексголова ОП звернув увагу на безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи, зокрема заклики до складання проти нього підозри.

Водночас вважаю за необхідне звернути увагу на очевидне. Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою скласти щодо мене повідомлення про підозру. Переконаний, що слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу,

– сказав він.

Єрмак підтвердив, що залишатиметься в Україні та продовжуватиме адвокатську діяльність. Він планує їздити до військових на фронт, працювати з їхніми запитами, підтримувати захисників, колишніх військовополонених та їхні родини.

Експосадовець наголосив, що готовий до всіх процесуальних дій і буде відстоювати свої права виключно в межах закону, попри тиск з боку медіа та політичних сил.

Що відомо про справу та суд над Єрмаком?

Справа Андрія Єрмака налічує 16 томів по 250 сторінок кожен, через що запобіжний захід 12 травня не обирали, а розгляд суду у Вищому антикорупційному суді продовжили 13 травня.

За версією САП, Єрмак фігурує у фінансуванні проєкту "Династія" через корупційні кошти та залучення інших осіб до злочинної схеми. У документації проєкту спочатку планували шість будинків, згодом п’ять, а в підсумку збудували чотири, з яких резиденція R2 мала стати власністю Єрмака.

Сторона обвинувачення стверджує, що експосадовець забезпечував фінансування через діяльність організації Міндіча, сприяв залученню учасників і контролював конспірацію. Частину функцій уповноваженої особи виконував його батько Борис Єрмак, а після серпня 2022 року ці обов’язки перейшли до іншої людини.

Фінансування здійснювалося через пайові внески, готівку від корупційних схем в енергетиці та кошти невстановленого походження, причому другий спосіб складав 72% надходжень. Вартість проєктування містечка оцінювалася у 735 тисяч доларів, резиденція R2 для Єрмака – 178 тисяч.

На засіданні прокурори заслухали частину матеріалів і надали докази його участі у схемі, але через конфіденційність частина засідання проходила у закритому режимі. Захист подав клопотання про перенесення засідання для детального ознайомлення з документами. САП наголошує на ризику переховування Єрмаком та можливому впливі на свідків.