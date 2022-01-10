Єрмак зустрівся у Києві з радниками Шольца та Макрона

В Україну з офіційним візитом прибули радники німецького канцлера та французького президента. 10 січня з ними зустрівся глава Офісу Президента – Андрій Єрмак.

Як повідомив Єрмак у своєму твітері, зустріч почалося ввечері у понеділок. Відповідний допис з'явився на його сторінці у соцмережі о 21:42.

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Керівник ОП поспілкується з:

Єнсом Пльотнером – радником німецького канцлера Олафа Шольца з питань зовнішньої політики;

– радником німецького канцлера Олафа Шольца з питань зовнішньої політики; Еммануелем Бонном – дипломатичним радником французького лідера Еммануеля Макрона.

У Зеленського наголосили, що на початку зустрічі Єрмак привітав європейських посадовців у Києві. Він висловив сподівання, що їхній діалог буде продуктивним та результативним.



Зустріч почалася ввечері 10 січня / Фото Офісу Президента

Пльотнер та Бонн раніше були у Москві

Поїздці радників Шольца та Макрона у Київ передував їхній офіційний візит у Москву. Там вони провели перемовини з віцеголовою адміністрації російського президента Дмитром Козаком. Обговорювали, зокрема, війну на Донбасі. У Росії згодом заявили, що сторони домовились про контакти за участю України.

Востаннє лідери "нормандської четвірки" зустрічалися ще у грудні 2019 року. Відтоді Москва блокує подальші переговори.

Перед тим, як радники німецького канцлера та французького президента прибули у Росію, Єрмак поспілкувався з ними телефоном. Глава ОП подякував за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Вони домовились й надалі координувати свої дії.

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