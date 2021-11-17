З Єрмаком, пивом та у пабі: як Зеленський вболівав за збірну України

Збірна України пробилась у плей-офф відбору ЧС-2022. За тим, як українські футболісти здобувають перемогу над командою Боснії та Герцеговини, спостерігав і президент Володимир Зеленський. Компанію йому склав голова ОП Андрій Єрмак.

Таку несподівану зустріч в одному зі столичних пабів отримала громадська активістка Ліна Дешвар. Фото з вболівальником-президентом вона опублікувала в інстаграмі.

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Зеленський та Єрмак сиділи з кухлями пива

Сиджу в пабі і вболіваю за збірну. А тут президент прийшов повболівати,

– написала Дешвар.

Глава держави та очільник його Офісу сиділи за сусіднім столиком. Також компанію їм склали невідомі чоловіки – ймовірно, охорона. На фото видно, що політики пили пиво.

Ліна Дешвар також запостила своє фото з главою державою, який не відмовив вболівальниці у селфі.

Зеленський та Єрмак вболівають за збірну / Фото з інстаграм deshvar_lina

Зеленський сфотографувався з вболівальницею / Фото з інстаграм deshvar_lina

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