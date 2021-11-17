З Єрмаком, пивом та у пабі: як Зеленський вболівав за збірну України
Джерело:інстаграм deshvar_lina
Збірна України пробилась у плей-офф відбору ЧС-2022. За тим, як українські футболісти здобувають перемогу над командою Боснії та Герцеговини, спостерігав і президент Володимир Зеленський. Компанію йому склав голова ОП Андрій Єрмак.
Таку несподівану зустріч в одному зі столичних пабів отримала громадська активістка Ліна Дешвар. Фото з вболівальником-президентом вона опублікувала в інстаграмі.
Варто подивитись Танці та шалена радість: відео з роздягальні України після виходу у плей-офф відбору на ЧС-2022
Зеленський та Єрмак сиділи з кухлями пива
Сиджу в пабі і вболіваю за збірну. А тут президент прийшов повболівати,
– написала Дешвар.
Глава держави та очільник його Офісу сиділи за сусіднім столиком. Також компанію їм склали невідомі чоловіки – ймовірно, охорона. На фото видно, що політики пили пиво.
Ліна Дешвар також запостила своє фото з главою державою, який не відмовив вболівальниці у селфі.
До теми Нікого не боїмось і хочемо в Катар, – Петраков після Боснії висловився про плей-офф
Що відомо про матч України та Боснії та Герцеговини:
- 16 листопада Україна в гостях перемогла команду Боснію та Герцеговину з рахунком 2:0.
- Авторами голів стали Олександр Зінченко та Артем Довбик.
- Поєдинок був вирішальним для українців, потрібна була лише перемога.
- Тепер Україна потрапила у плей-офф відбору Чемпіонату світу-2022.
- Жеребкування останнього раунду кваліфікації відбудеться вже 26 листопада.