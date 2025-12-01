Єрмаку нібито закрили виїзд з України: у ДПСУ прокоментували

У мережі пишуть, що Андрію Єрмаку нібито закрили виїзд з України. Кілька днів тому до екскерівника Офісу президента прийшло НАБУ з обшуками.

1 грудня телеграм-канал "Джокер" повідомив, що Андрію Єрмаку заборонили виїзд з України. Відповідний запит надійшов до ДПСУ від НАБУ вдень, передає 24 Канал.

Чи правда Єрмаку закрили виїзд з України?

Зазначається, що НАБУ нібито планує вручити колишньому голові Офісу президента три підозри.

У коментарі 24 Каналу у ДПСУ на запитання, чи поширена інформація у мережі інформація є правдивою, відповіли, що не вправі розголошувати подібну інформацію.

Ми не даємо підтверджень чи спростувань ні по конкретним громадянам, ні по дорученням уповноважених державних органів, які можуть виконувати прикордонники відносно осіб під час прикордонного контролю,

– зазначив речник Держприкордонслужби.

Тим часом у НАБУ відмовилися прокоментувати чутки про підготовку підозр Єрмаку.