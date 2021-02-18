Єрусалим вперше за кілька років засипало снігом: фото, відео

18 лютого 2021 , 18:51
Читать новость на русском

В Ізраїлі 17 лютого почав падати сніг. До ранку наступного дня у столиці країни вже випало від 7 до 10 сантиметрів опадів. У деяких районах скасували заняття у школах.

Джерело:

Times of Israel

Сніг в Ізраїлі

Перший сніг випав у північному місті Магдал-Шамс.

Читайте також Бурульки у квартирах та замерзлі автомобілі: у Техасі лютують аномальні морози – вражаючі фото

  • Єрусалим припорошило вперше з 2019 року.
  • У деяких районах Ізраїля фіксують незвично холодні температури. Вздовж узбережжя та на півночі – місцями є опади і сильний вітер.
  • На півночі Голан прогнозують до 30 сантиметрів снігу.
  • Заняття у деяких школах в регіоні Голан та у місті Цфат скасували через сніг.
  • Мер Єрусалиму Моше Леон заявив, що муніципалітет шукає безхатьків, які можуть опинитися в небезпеці.
  • Мешканців столиці попереджають про можливі збої в електропостачанні.
  • Зранку 18 лютого через сніг були обмеження на дорозі, деякий транспорт не курсував.
  • Природні заповідники та пішохідні стежки вже закрили.

Зауважимо, 19 лютого на заміну снігопадам прийдуть дощі.


В Ізраїлі випав сніг / фото AFP

Снігопад в Ізраїлі: відео

Дивіться відео незвичної погоди в Ізраїлі:

У Єрусалимі граються сніжками: відео