У Єрусалимі паб "Putin" перейменували на честь Зеленського

"Путін паб" в Єрусалимі спочатку прибрав прізвище російського диктатора зі своєї назви, а потім додав на вивіску прізвище Зеленського.

Паб в Єрусалимі до нападу Росії на Україну мав назву Putin pub, тепер називається Zelenskiy pub. Про це на Twitter написав посол Ізраїлю в Україні Майкл Бродський.

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Паб Путін в Єрусалимі змінив назву,

– написав Бродський.

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