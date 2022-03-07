У Єрусалимі паб "Putin" перейменували на честь Зеленського
7 березня 2022 , 14:05Читать новость на русском
Джерело:твітер Майкла Бродського
"Путін паб" в Єрусалимі спочатку прибрав прізвище російського диктатора зі своєї назви, а потім додав на вивіску прізвище Зеленського.
Паб в Єрусалимі до нападу Росії на Україну мав назву Putin pub, тепер називається Zelenskiy pub. Про це на Twitter написав посол Ізраїлю в Україні Майкл Бродський.
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Паб Путін в Єрусалимі змінив назву,
– написав Бродський.
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