Єрусалимські гори охопили сильні пожежі: залізничне сполучення з містом зупинили

В Єрусалимі у горах спалахнули сильні пожежі. Через це довелося зупинити залізничне сполучення з містом. Крім того, поліція евакуювала жителів першої лінії будинків в населеному пункті Маале а-Хаміша.

На місці з вогнем борються щонайменше 30 розрахунків пожежної охорони, залучили також авіацію.

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У лісах Єрусалиму – масові пожежі

В єрусалимських горах пожежі спалахнули одразу у 2 місцях. Одне займання виникло в Ар а-Руах поблизу Неве-Ілана, а інше – в Ар Ейтан.

У зв'язку з пожежами перервали залізничне сполучення з Єрусалимом. Рух по шосе №1 заблокований на ділянці в районі розв'язки Хемед.

Крім того, правоохоронці евакуювали жителів першої лінії будинків в населеному пункті Маале а-Хаміша, а також повністю блокували селище Натаф. За словами представників служби пожежної охорони, є загроза для будинків у населеному пункті Яд а-Шмона.

Пожежі в Ізраїлі: що відомо

На початку червня через спекотні погодні умови в південному окрузі Ізраїлю та інших регіонах спалахнули масштабні пожежі.

Найсильніше постраждала територія біля міста Кір'ят-Малахі.

У лісах Єрусалиму вирують пожежі: дивіться відео

Пожежі спалахнули у лісах Єрусалиму: дивіться карту