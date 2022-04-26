ЄС ближче до угоди про санкції на постачання російської нафти, ніж газу, – Єврокомісія

Європейський Союз готує черговий пакет санкцій проти Росії за військову агресію проти України. Очікується, що ЄС запровадить ембарго на російську нафту. Натомість під обмеження не потрапить газ із Росії.

У ЄС тривають інтенсивні політичні консультації

У ЄС поки не готові запроваджувати санкції щодо російського газу. Такий висновок можна зробити зі слів заступника голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

Варте уваги У Європарламенті звернулись до Шольца з вимогою припинити блокування санкцій проти Росії

Європейський комісар з торгівлі розповів, що політична угода ближча стосовно запровадження санкцій щодо постачання російської нафти, ніж газу.

Можливі абсолютно всі рішення. Ми не виключаємо жодних можливих санкційних механізмів. Водночас треба сказати, що політична угода ближча до постачання нафти,

– сказав Домбровскіс

Як повідомив чиновник, Єврокомісія готує пакет санкцій, у якому розглядається питання відмови від російської нафти або запровадження додаткових мит.

Комісар з торгівлі розповів, що технічно оцінку вже проведено, але рішення про санкції потребують одностайного схвалення держав-членів ЄС.

"Наразі йдуть дуже інтенсивні політичні консультації", – сказав Домбровскіс.

Він наголосив, що ЄС працює над тим, щоб швидше відмовитися від російських енергоресурсів. До кінця 2022 року залежність ЄС від постачання російського газу може знизитися на дві третіх.

Також у ЄС вирішили заповнити газосховища, щоб запобігти можливим впливам з боку "Газпрому".

До речі – для Росії готують новий пакет санкцій: дивіться відео