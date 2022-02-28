ЄС буде приймати біженців з України на 3 роки без запиту на надання притулку

Європейський Союз погодився приймати українських біженців на 3 роки. Причому для цього не потрібно буде подавати попередній запит на отримання притулку.

Відповідне рішення ухвалили на зустрічі глав зовнішньодипломатичних відомств країн-членів ЄС. Це сталося у неділю, 27 лютого.

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ЄС прийматиме українців на 3 роки без потреби подавати на притулок

Що важливо, рішення міністри країн Євросоюзу узгодили одностайно. Як зазначає видання, його офіційно затвердять у понеділок, 28 лютого.

Ми не можемо назвати їх мігрантами. Це біженці, які шукають притулку і тікають від війни. Ми надзвичайно стурбовані гуманітарними наслідками цієї трагедії. І маємо діяти швидко, щоб підтримати цих людей і країни, які погодяться їх прийняти,

– сказав після зустрічі євродипломатів Жозеп Боррель.

Він зазначив, що ЄС активував Механізм цивільного захисту, і вже 18 країн-членів направили гуманітарну допомогу в Україну.

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