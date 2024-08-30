ЄС домовився навчати українських військових ближче до України

Держави-країни ЄС погодилися збільшити кількість підготовлених українських бійців на 15 тисяч. Таку мету в рамках тренувальної місії ЄС поставили до кінця року.

Про це повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель за результатами зустрічі міністрів оборони. Як передає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю, загалом ЄС підготує 75 тисяч українських військових до кінця року.

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ЄС підготує більше українських військових

За його словами, Євросоюз вже підготував 60 тисяч українських солдатів.

Сьогодні міністри домовилися про підвищення мети до 75 тисяч, додавши ще 15 тисяч до кінця року - це також хороша новина, що ми робимо більше, ніж просить Україна,

– сказав Жозеп Боррель.

Він повідомив, що Євросоюз також відкриє представництво тренувальної місії в Києві, аби краще взаємодіяти із ЗСУ. Втім, наразі міністри не домовилися про проведення тренувань на території України. Однак, підготовка буде відбуватися якомога ближче до українського кордону.