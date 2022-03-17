У ЄС допомогу Україні назвали найбільшою операцією цивільного захисту в історії

Російські окупанти продовжують бомбардувати українські міста, тож мирні жителі змушені залишати свої домівки та евакуюватися. За тиждень у Європу виїхали приблизно мільйон біженців.

Загалом з початку війни до Європи евакуювалися понад 3 мільйони українців. Найбільше біженців виїхало до Польщі.

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Допомога Україні – найбільша операція цивільного захисту в історії

Єврокомісар з гуманітарної допомоги та кризового управління Янез Ленарчич зазначив, що надання допомоги Україні було найбільшою операцією цивільного захисту в історії. Наразі Координаційний центр Євросоюзу організовує збір і доставлення гуманітарної допомоги з усіх 27 країн ЄС.

Агресія РФ спричинила гуманітарну катастрофу такого масштабу, якої ми не бачили з часів Другої світової війни. Потреби людей в Україні величезні,

– зазначив Ленарчич.

Комісар очікує, що кількість українських біженців зростатиме, якщо вторгнення триватиме.

"Зараз у нас є мільйон біженців на тиждень. Тож якщо це триватиме ще 10 тижнів, ми можемо досягти цифри в 15 мільйонів людей", – підсумував Ленарчич.

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