ЄС готується до повного припинення постачання російського газу

У політичному документі, який мають прийняти 18 травня, Європейська комісія закликає країни-члени ЄС активізувати підготовку до "повного припинення поставок російського газу", розглянувши надзвичайні заходи, такі як тимчасове обмеження цін на газ.

Після того, як у квітні Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії, Єврокомісія просить країни-члени Союзу підготуватися до повномасштабного "шоку від припинення постачання".

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Фіксування ціни на газ

З середини березня природний газ торгувався на рівні близько 100 євро/МВт-год, що в сім разів більше у порівнянні з багаторічними середніми цінами. Це призвело до зростання цін на електроенергію.

Хоч попередні заходи, які вжили восени, розраховані на покращення ситуації через високі ціни на газ, а нові заходи можуть бути корисними у разі раптового великомасштабного або навіть повного припинення постачання російського газу, що призведе до нестерпно високих цін на газ,

– йдеться у проєкті політичного документа.

Першим серед нових заходів, передбачених у Брюсселі, є пряме втручання в ринок із "максимальною регульованою ціною на природний газ, що постачається європейським споживачам та компаніям (гранична ціна ЄС)".

Негативні наслідки фіксації цін на газ

Обмеження цін на газ миттєво полегшить життя споживачам і запобігатиме інфляційному тиску на економіку, але викликає великі суперечки навіть усередині Єврокомісії. Також це призведе до того, що ЄС втратить інформацію про попит на газ під час кризи, оскільки ціна буде фіксованою.

"Ще один дуже важливий негативний ефект полягає в тому, що оголошення граничної ціни на газ під час надзвичайних ситуацій призводить до зниження закачування до сховищ, чого необхідно будь-якими способами уникнути", – заявив чиновник ЄК.

Експерти також рекомендують не фіксувати ціни, оскільки це призведе до зменшення запасів.

Якщо уряди оголосять про майбутню цінову межу, у фірм не буде стимулу заповнювати газові сховища, а навпаки: раптово стане фінансово привабливим відкласти закачування сховищ або навіть спустошити їх сьогодні і продавати газ, поки ціни високі,

– зазначають експерти.

Це також може суперечити правилам, які зараз розглядає ЄС, що потребують мінімального рівня зберігання газу щороку перед зимовим опалювальним сезоном.

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