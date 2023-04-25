Ключовим є контроль за виконанням: як ЄС намагається посилити вплив санкцій на Росію

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС та США наклали санкції на низку галузей російської економіки. Не всі санкції подіяли так, як цього очікували на Заході, тож тепер вони хочуть посилити контроль за їх виконанням.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він додав, що країни Європи завжди зважено підходять до запровадження санкцій, адже прораховують всі можливі ризики для своїх ринків.

Дивіться також Санкції проти Росії буксують: як Захід ще може вдарити по Кремлю і чому не робить цього

Так було, наприклад, коли запроваджували санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів. Вони почали діяти за деякий час, щоб європейські країни могли знайти нових постачальників та стабілізувати ринки.

Металургія та алмази – це дві російські галузі, які продовжують приносити прибутки російській владі. Західні країни обговорюють, як це вплине на їхні ринки. Це потребує часу,

– зазначив Загородній.

Він додав, що зараз Європейський союз акцентує на пошуку тих, хто допомагає Росії ухилятися від вже запроваджених санкцій. Також готуються санкції щодо російського "Росатому", який є великим гравцем на ринку атомної енергетики і технологій у світі.

"Вони дивляться статистику: якщо Вірменія у 2021 році експортувала одну кількість електроніки й техніки, а зараз більше – це означає, що там є санкційна дірка. Нещодавно наклали санкції на одну індійську страхову компанію, яка займається страхування нафти, бо вона допомагала Росії", – розповів політолог.

Загородній додав, що "Росатом" може опинитись під санкціями після того, як американці дізнались, що росіяни отримали доступ до секретних технологій США, які були встановленні на Запорізькій АЕС.

Нові санкції проти Росії