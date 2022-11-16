ЄС обіцяють допомагати Україні зброєю, але і на власну безпеку виділяють величезні гроші

Євросоюз й надалі збирається надавати військову допомогу для української армії. Однак перед тим хочуть фінансово наповнити Європейський фонд миру.

Про це журналістці 24 каналу Софії Трощук розповів глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він зазначив, поки тривала розмова, багато українських міст атакували російські ракети. Втім, значну частину збили сили ППО.

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Саме тому ми будемо підтримувати постачання військової техніки до української армії,

– наголосив Боррель.

Потрібно наповнити Європейський фонд миру

Він додав, що потрібно наповнювати фінансами Європейський фонд миру. Для цього потрібно вміти надавати гнучку, швидку та ефективну підтримку під час кризи. Однак, за словами Борреля, домовленостей щодо цього ще немає.

Робота в Раді ЄC продовжуватиметься. Дипломат сподівається, що до кінця року зможуть вжити заходів, які забезпечать фінансову стабільність зусиль через Європейський фонд миру.

Це пов'язано із запитом України на зброю

Європейський фонд миру – це своєрідний "військовий бюджет" в ЄС. Він формується коштом внесків країн-членів ЄС. За ці гроші здійснюють фінансування військових операцій за кордоном.

Боррель продовжив, що тоді держави-члени зможуть надавати зброю на запит українців. Все це під контролем відділу Розрахункової палати у Брюсселі.

Крім того, в ЄС планують у 2023 році виділити додаткові гроші на оборону. Однак це не обговорювали на засіданні Ради ЄС.

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