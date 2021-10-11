В ЄС назвали імена 8 росіян, які потрапили під нові санкції за окупацію Криму: перелік

Євросоюз розширив санкції проти росіян, які підривали територіальну цілісність України. До списку включили ще 8 окупантів.

Так, до переліку додали людей, які працюють у так званому "судовому секторі" тимчасово окупованого Росією Криму.

До теми Євросоюз включить ще 8 осіб у санкційний список за агресію Росії проти України

Хто потрапив під санкції

Бєлоусов Михайло – так званий "суддя" в Сімферополі, Долгополов Андрій – "голова райсуду" в Сімферополі, Колпіков Євген – прокурор в Ростові-на-Дону, Магомедов Магомед – "слідчий управління СК" щодо Криму, Михайлюк Леонід – "глава управління ФСБ" щодо Криму, Можелянський Віктор – "заступник голови райсуду" в Сімферополі, Редько Галина – "суддя верховного суду" Криму, Терентьєв Володимир – "глава управління СК" щодо Криму.

Що відомо про продовження санкцій

ЄС ще 8 вересня погодив продовження санкцій проти російських компаній та росіян. Наразі обмеження продовжили до 15 березня 2022 року. Вони поширюються на 185 осіб та 48 суб'єктів господарювання

Санкції передбачають заборону на поїздки в ЄС та заморожування активів окупантів на території ЄС.

Санкції ввели у березні 2014 року, коли Росія окупувала Крим. Відтоді їх продовжують кожних пів року.