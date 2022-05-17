ЄС не допустить, щоб в України закінчилася зброя в критичний для неї момент, – Боррель

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що блок не залишить Україну без військової техніки, оскільки війна з Росією досі триває.

Про це він заявив 17 травня після зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу у Брюселлі.

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За його словами, допустити того, щоб в Україні закінчилось обладнання, не можна.

Європейський союз не допустить, щоб в України закінчилось обладнання,

– заявив Боррель журналістам.

Військова допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, що напередодні Євросоюз погодив 500 мільйонів євро допомоги Україні. Кошти підуть на важке озброєння – бронетехніку, танки, важку артилерію та боєприпаси. А загалом сума європейської допомоги Україні сягає 2 вже мільярдів євро.

Боррель зауважив, що це – лише верхівка айсберга, адже крім цього держави-члени допомагають і особисто, не вимагаючи відшкодування.

Напередодні США також надали Україні додаткову допомогу

Раніше Палата представників Конгресу США схвалила новий пакет підтримки для України. "За" проголосували 367 конгресменів, "проти" – 57. У новому пакеті підтримки – військова допомога на 39,8 мільярда доларів.

Залишилось лише схвалення Сенату, після чого документ передадуть на підпис президенту Джо Байдену.

15 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За його словами, "більше зброї та іншої допомоги – на шляху до України".

Також не варто забувати й про довгоочікуваний ленд-ліз.

Ленд-ліз для України: що варто знати

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Таке рішення приймали лише під час Другої світової війни.

Ленд-ліз означає значно простіший механізм передачі військової допомоги Україні й нам не доведеться випрошувати ту чи іншу зброю. Вона автоматично надходитиме нам в тій кількості, яка потрібна.

Володимир Зеленський пояснив занепокоєним українцям: "Хоча формально це ніби позика, але, по суті, вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно".

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