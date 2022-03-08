ЄС не має наміру забороняти імпорт російських енергоносіїв, – Боррель

США повністю заборонили імпорт нафти та газу з Росії на американський ринок через війну РФ в Україні. Водночас ЄС не планує забороняти імпорт російських енергоносіїв.

Про це повідомив представник Європейського Союзу з питань закордонної політики та безпеки Жозеп Боррель.

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Заборона імпорту російського газу та нафти – ця санкція є однією з найжорсткіших, які могли накласти на Росію. Адже окупанти залежні від продажу своїх енергетичних ресурсів.

Проте Джозеф Байден наголосив, що Європа не зможе піти на такий крок. Там, ймовірно, лише частково обмежать купівлю нафти й інших ресурсів у країни-окупанта.

Байден зауважив, що наразі його країна виробляє більше нафти, ніж всі країни Європи загалом. Тому США значно легше накладати такі обмеження на Росію.

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