Йдуть за кораблем: у ЄС не визнаватимуть паспорти Росії, видані на окупованих територіях
Джерело:Європарламент
Європейський парламент 24 листопада проголосував за невизнання російських паспортів, виданих на тимчасово окупованих територіях України. Також в ЄС вирішили не визнавати документи, які Росія видає на окупованій території Грузії.
"За" відповідне рішення проголосував 531 євродепутат. Всього 7 євродепутатів були проти, а також 34 утрималися.
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Рішення стосується окупованих територій України та Грузії
Після цього Єврокомісія має проконсультуватися з країнами-членами ЄС та скласти список російських документів, які не будуть приймати.
Повідомляється, що ті, хто тікає від війни в Україні, все одно зможуть потрапити до ЄС з гуманітарних міркувань.
Європейський парламент прагне зробити все можливе, щоб продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою правових і політичних засобів, щоб Путін заплатив високу ціну за цю незаконну війну і за міжнародні злочини, вчинені проти України та її народу,
– сказав євродепутат Хуан Фернандо Лопес Агілар.
Росія проводить примусову паспортизацію: що відомо
- Росія проводить примусову паспортизацію на українських територіях ще з 2014 року. Спершу росіяни видавали паспорти українцям в окупованому Криму та на захоплених територіях Донеччини та Луганщини.
- З 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, ідентичну політику Кремль проводить і на решті захоплених територіях. Зокрема, йдеться про Херсонщину та Запоріжжя.
- Кремлівський диктатор Владімір Путін у травні навіть спростив отримання російського громадянства дітьми-сиротами з України. Крім того, у вересні Путін вирішив анексувати нові українські території.
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