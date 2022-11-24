Йдуть за кораблем: у ЄС не визнаватимуть паспорти Росії, видані на окупованих територіях

Європейський парламент 24 листопада проголосував за невизнання російських паспортів, виданих на тимчасово окупованих територіях України. Також в ЄС вирішили не визнавати документи, які Росія видає на окупованій території Грузії.

"За" відповідне рішення проголосував 531 євродепутат. Всього 7 євродепутатів були проти, а також 34 утрималися.

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Рішення стосується окупованих територій України та Грузії

Після цього Єврокомісія має проконсультуватися з країнами-членами ЄС та скласти список російських документів, які не будуть приймати.

Повідомляється, що ті, хто тікає від війни в Україні, все одно зможуть потрапити до ЄС з гуманітарних міркувань.

Європейський парламент прагне зробити все можливе, щоб продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою правових і політичних засобів, щоб Путін заплатив високу ціну за цю незаконну війну і за міжнародні злочини, вчинені проти України та її народу,

– сказав євродепутат Хуан Фернандо Лопес Агілар.

Росія проводить примусову паспортизацію: що відомо

Росія проводить примусову паспортизацію на українських територіях ще з 2014 року. Спершу росіяни видавали паспорти українцям в окупованому Криму та на захоплених територіях Донеччини та Луганщини.

З 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, ідентичну політику Кремль проводить і на решті захоплених територіях. Зокрема, йдеться про Херсонщину та Запоріжжя.

Кремлівський диктатор Владімір Путін у травні навіть спростив отримання російського громадянства дітьми-сиротами з України. Крім того, у вересні Путін вирішив анексувати нові українські території.

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