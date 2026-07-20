"Це турбує найбільше": яка країна несподівано заблокувала нові санкції проти Росії

Європейський Союз розробив 21-й пакет санкцій проти Росії. Проте головною новиною останніх днів стало те, що країни ЄС наразі не змогли погодити нові обмеження в повному обсязі.

Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, відзначивши, що стоїть на перепоні узгодженню 21-го пакета санкцій проти Росії. На його думку, механізм обмежень надалі впирається у складність досягнення консенсусу між 27 країнами-членами Євросоюзу.

Яка країна ЄС гальмує ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії?

Желіховський підкреслив, що до нового пакета санкцій пропонується включити обмеження проти російських банків, криптовалютних сервісів, підприємств військово-промислового комплексу, компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотних систем, дронів.

Також проєкт санкційного тиску передбачає додаткові заходи щодо тіньового флоту та експорту російського зрідженого природного газу. Є й інші обмеження, які хочуть запровадити європейські партнери.

Проте Україну найбільше турбують енергетичний блок і морські перевезення. Саме ці напрямки наразі залишаються найбільш дискусійними. Якщо раніше основними опонентами жорстких санкцій найчастіше виступали Угорщина, Словаччина, деякі інші країни ЄС, то цього разу одним із ключових противників саме цього проєкту жорсткого антиросійського санкційного пакета виступає Греція, а також Болгарія,

– зазначив експерт-міжнародник.

Головна причина спротиву Греції, на його думку, полягає у тому, що вона намагається захистити власний судноплавний бізнес. Тому Афіни виступили проти заборони транспортування російського зрідженого природного газу до третіх країн. Це безпосередньо зачіпає інтереси грецької компанії Dynagas, яка є одним із найбільших світових перевізників російського зрідженого природного газу.

За інформацією європейських дипломатів, грецька сторона прямо заявила, що така заборона фактично знищить бізнес компанії, яка лише цього разу перевезла мільйони тонн російського зрідженого газу.

"Маємо розуміти, що тут усе впирається у гроші. І саме це стає перешкодою для ухвалення тих чи інших пакетів санкцій ЄС, що є проблемою", – пояснив він.

Аналітик пояснив, чому досі не ухвалені нові санкції проти Росії з боку Євросоюзу: дивіться відео

Євросоюз через відсутність консенсусу був змушений тимчасово продовжити дію чинної стелі цін на російську нафту. Це було необхідно, за словами кандидата політичних наук, щоб Росія не мала додаткових доходів від експорту нафти через автоматичний механізм коригування після зростання світових цін. Водночас ЄС отримав ще кілька днів для оцінки економічних наслідків нових обмежень, насамперед щодо транспортування зрідженого природного газу.

Також важливо розуміти, що затримка із погодженням пакета може бути використана Росією для обходу санкцій. Вже неодноразово ставалося так, що коли наші західні партнери довго дискутували щодо того, якими мають бути ці обмеження, Москва використовувала цей час собі на користь. І, на жаль, цього разу вона може зробити те саме,

– зауважив Станіслав Желіховський.

Водночас Брюссель, як відзначив експерт, продовжує розширювати санкційні списки. Європейський Союз разом із Великою Британією синхронно запровадив нові обмеження проти російських офіцерів ГРУ, співробітників спецслужб та компаній, причетних до масштабних кібератак і диверсій проти європейських держав.

Це демонструє, що санкційний тиск не припиняється, а просто дедалі частіше переходить від масштабних пакетів до точкових ударів по конкретних аспектах російської воєнної машини, по окремих галузях чи особах, які пов'язані з цим,

– сказав він.

Желіховський додав, що це означає, що стратегічний курс Європейського Союзу залишається стабільним, а змінюється лише складність пошуку компромісу між спільною безпековою політикою та економічними інтересами окремих держав-членів.

Проте саме у цьому зараз полягає найбільша проблема, а не у відсутності бажання посилювати тиск на Кремль загалом. І вона, як припустив експерт-міжнародник, такою і залишиться у найближчі місяці.

Додамо, що видання Financial Times зазначає, що дедалі сильніше певні країни ЄС пручаються введенню нових санкцій проти Росії. Зокрема, Греція не хоче підтримувати 21-й пакет обмежень, якщо у документі не буде зроблено виняток для перевезення російського скрапленого природного газу до третіх країн. Така позиція країни пов'язана з грецькою судноплавною компанією Dynagas, яка під час війни перевезла понад 30 мільйонів тонн російського СПГ.