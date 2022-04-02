ЄС незадоволений діями Китаю, – депутат Європарламенту

Відбувся саміт ЄС – Китай, де лідери Євросоюзу намагалися переконати Пекін не підтримувати Росію у війні. Водночас країна намагається зберігати відносний нейтралітет.

Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він розповів про певні висновки щодо саміту ЄС – Китай.

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Євросоюз має наполягати, – Ауштрявічюс

"Я бачив частину висновків, де точно мовилось, що ЄС висловив своє незадоволення діями Китаю", – сказав депутат.

Пятрас Ауштрявічюс вважає, що Євросоюз повинен зробити певні обмеження, не допускати Китай до окремих проєктів чи зменшити співпрацю.

На його думку, Китай схожий з Росією, адже обидві ці країни розуміють тільки дії з позиції сили і дуже конкретно.

Таке враження, що Україна була центральним питанням на цьому саміті. Позиція ЄС зрозуміла – від Китаю чекаємо остаточної (щодо війни – 24 канал), хоча він "ховається",

– сказав Пятрас Ауштрявічюс

"Євросоюз має наполягати на дуже чіткій позиції Китаю", – заявив депутат Європарламенту від Литви.

Пятрас Ауштрявічюс про саміт ЄС – Китай: дивіться відео