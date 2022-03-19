У ЄС обговорюють використання активів підсанкційних мільярдерів для відновлення України

Чиновники Євросоюзу обговорюють можливість використання активів російських мільярдерів, які потрапили під санкції, для фінансування зусиль України з відновлення після війни.

Ідея перебуває на дуже ранній стадії, і рішення ще не схвалене. Про це повідомив Ерік Мамер – речник глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Читайте також Передамо "привіт" Кремлю, – європарламентар заявив, що буде 5 пакет санкцій ЄС

На цей час активи лише заморожені. Президентка поки не просила досліджувати можливість,

– сказав він.

Зі слів прессекретаря очільниці ЄК, будь-яке рішення про те, як поводитися з активами, в кінцевому підсумку повинні схвалюватися державами-членами.

Санкції проти мільярдерів Росії

Після вторгнення Росії в Україну ЄС ввів санкції проти десятків російських олігархів, включаючи деяких із найбагатших мільярдерів. Обмеження наразі дозволяють заморожувати активи.

Європейський Союз оголосив 17 березня, що створює робочу групу "Заморожувати та конфіскувати" для обміну інформацією між державами-членами з метою кращого виконання заходів.