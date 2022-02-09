ЄС підготував Росії лист щодо України: хочуть нових переговорів
Джерело:Politico
Євросоюз підготував лист для Росії про загрозу вторгнення в Україну. Дипломати закликали Москву відвести свої війська, а також – провести нові переговори.
Журналісти отримали доступ до листа, який є колективною відповіддю ЄС на меморандум, який в Європу направила Росія. Лист підписав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
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Боррель наголосив, що дипломати, як і раніше, серйозно стурбовані ситуацією, що склалася. Проте досі переконані, що напруженість і розбіжності слід вирішувати шляхом діалогу.
Ми закликаємо Росію до деескалації і припинення нарощування військової присутності в Україні і навколо неї, а також в Білорусі,
– написав політик.
ЄС хоче нових переговорів з Росією
Боррель заявив, що ЄС та НАТО готові продовжити діалог з Росією. Говорити збираються про зміцнення загальної безпеки.
Так, пропонують перемовини в кількох форматах:
- на рівні ОБСЄ,
- міжурядової групи,
- в межах Ради Росія – НАТО.
Особливу увагу звернули на перемовини в рамках ОБСЄ, бо всі країни ЄС є членами цієї організації. Натомість до НАТО входить тільки 21 країна ЄС. У листі назвали ОБСЄ відповідним форумом для вирішення проблем безпеки всіх зацікавлених сторін.
Попередні перемовини з Росією
- Росія раніше висунула ультиматум США та НАТО, який назвала так звані "гарантії безпеки". Москва вимагала "нерозширення Альянсу" на Схід, тобто фактично просила, аби Україну не брали в НАТО.
- Росія, США та НАТО провели переговори щодо цієї теми 10 та 12 січня. Наприкінці січня Штати передали письмові відповіді на "гарантії", але просили не публікувати їх. У Кремлі заявляли, що не задоволені відповідями.
На тлі загострення біля кордонів України міжнародна спільнота постійно закликає Росії до діалогу. Попереджають, що в інакшому випадку, якщо Москва таки нападе, застосують жорсткі санкції.
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