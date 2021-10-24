ЄС планує протягом місяця відкрити посольство в Афганістані

Євросоюз заявив, що протягом місяця може знову відкрити своє посольство у Афганістані. Зокрема для того, щоб лобіювати захист прав людини в захопленій бойовиками "Талібану" країні.

У Євросоюзі заявили, що це не значитиме визнання влади талібів. Про ситуацію розповіла представник ЄС Набіла Массралі.

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Євросоюз планує відкрити посольство в Афганістані

Ми можемо підтвердити, що працюємо над встановленням мінімальної присутності на місцях. З міркувань безпеки ми не можемо вдаватися в подробиці,

– заявила Массралі.

Наразі відомо, що у Євросоюзі обговорюють відкриття посольства протягом місяця для того, щоб:

допомогти Євросоюзу лобіювати захист прав людини в країні;

змусити талібів виконати свої зобов'язання, – не дати Афганістану знову стати експортером тероризму;

допомогти запобігти гуманітарній кризі в країні.

Проте наразі там не кажуть, хто буде гарантувати безпеку працівників. Массралі заявила, що "доступні варіанти ще вивчаються". Ймовірно, спочатку це буде лише посольство ЄС до якого за бажання зможуть доєднатись держави-члени.

Проте наразі остаточне рішення ще не ухвалили.

Коротко про останні новини з захопленого талібами Афганістану