У ЄС планують виділити Україні ще 500 мільйонів євро для військової допомоги

Наразі у Євросоюзі обговорюють виділення додаткових 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні. Рішення планують прийняти найближчим часом.

Про це журналістам заявили два високопосадових джерела у структурах ЄС. Міністри закордонних справ і оборони країн ЄС планують обговорити додаткову допомогу Україні на своєму засіданні 21 березня.

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При цьому зазначається, що того дня вони не погодять його остаточно. Все тому, що Німеччині для погодження додаткових видатків потрібна згода Бундестагу. У німецькому парламенті розгляд цього питання запланували на середу, 23 березня.

Для затвердження додаткових 500 мільйонів євро у ЄС потрібна згода всіх 27 держав-членів.

Ми очікуємо, що держави-члени ЄС цілковито визнають важливість продовження надання військової допомоги Україні. Ми очікуємо, що Рада ЄС дуже скоро погодить пропозицію верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики,

– заявив високопосадовець ЄС.

Нагадаємо, що наприкінці лютого в ЄС вирішили виділити 500 мільйонів євро на надання ЗСУ летальної зброї та припасів у рамках європейського інструменту з підтримки миру (European Peace Facility). Це було перше подібне рішення в історії Євросоюзу.

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