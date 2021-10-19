ЄС поки не ухвалював формального рішення, – МЗС про можливе виключення України з зеленої зони

У ЗМІ з'явилась інформація, що через ситуацію з коронавірусом Україну можуть виключити з переліку "безпечних" країн. У МЗС запевнили, поки у Євросоюзі такого формального рішення не ухвалювали.
Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко. Він зауважив, якщо захворюваність на COVID-19 зростатиме, то ЄС може виключити Україну зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу.
Що писали раніше ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через сплеск коронавірусу, – ЗМІ
Список переглядають що два тижні
Цей перелік Брюссель переглядає що два тижні – з огляду на епідеміологічну ситуацію. Ніколенко наголосив: захворюваність зростає не лише в Україні, деякі країни Європи посилюють карантинні обмеження.
У разі ухвалення, рішення ЄС про виключення України із "зеленої зони" не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби,
– пояснив Ніколенко.
Також це рішення ЄС не встановлює нові правила перетину кордону, це лише рекомендація для країн-членів євроспільноти. Важливо!
Остаточне рішення кожна держава ухвалює на національному рівні. Актуальну інформацію про умови в'їзду для українців можна прочитати тут
.
У МЗС закликають людей вакцинуватись
У МЗС наголосили: одна з ключових умов подорожей до більшості країн – це вакцинація. Дипломати запевняють, що активно працюють, аби коло країн, відкритих для українців під час пандемії, залишалось максимально широким.
Актуально Ніяких масок на регіональних рейсах: скандинавські авіалінії скасували одну з COVID-вимог
Раніше про виключення України з "зеленого списку" повідомили ЗМІ
Про те, що Україну можуть виключити з переліку "безпечних" повідомив кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Джозвяк. Ймовірно, писав Джозвяк, що таке рішення у Брюсселі ухвалять пізніше цього тижня.
Текст публікації Олега Ніколенка:
Пояснюємо, що відбувається
Європейський Союз поки не ухвалював формального рішення. Водночас, МЗС України раніше вже повідомляло, що у разі зростання показників захворюваності на COVID-19 в Україні, ЄС може ухвалити рекомендацію про виключення нашої держави зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу. Брюссель переглядає список країн щодва тижні та коригує його в залежності від розвитку епідемічної ситуації.
Епідемічна ситуація погіршується не лише в Україні. За останні тижні Євросоюз вже суттєво скоротив перелік країн із “зеленої зони”. Деякі країни ЄС почали посилювати карантинні заходи для своїх громадян.
У разі ухвалення, рішення ЄС про виключення України із "зеленої зони”"не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться.
У разі ухвалення, рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із “зеленого списку” ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів як торік.
Актуальна інформація про умови в'їзду громадян України до кожної окремої країни ЄС та інших країн світу доступна на інтерактивній карті МЗС України: https://tripadvisor.mfa.gov.ua. Вона оновлюється в режимі реального часу. Перед поїздкою обов'язково перевіряйте умови в’їзду до своєї країни призначення.
Вакцинація і надалі залишатиметься однією із ключових умов для безперешкодних подорожей до більшості країн. Тому закликаємо громадян активно вакцинуватися, щоб безпечно подорожувати.
МЗС та посольства активно працюють із іноземними партнерами, аби навіть у складних умовах пандемії COVID-19 коло країн, відкритих для подорожей наших громадян, залишалося максимально широким і надалі розширювалося. Це включає і роботу з країнами ЄС, які окремо ухвалюють рішення про режим в’їзду громадян України з урахуванням рекомендацій ЄС.