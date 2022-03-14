ЄС посилить санкції проти нафтових компаній РФ, але ембарго не введе, – ЗМІ

Країни ЄС планують запровадити нові санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть". Водночас європейські держави та компанії зможуть зберегти купівлю нафти у Росії.

Фінансування російських компаній обмежать

"Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть" вже потрапили під санкції ЄС через вторгнення Росії в Україну. На ці компанії поширюються обмеження на кредити й боргове фінансування.

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Високопоставлені дипломати ЄС 14 березня обговорили новий пакет санкцій. Очікується, що російські компанії зіткнуться із забороною на інвестиції. На них накладуть "заборону на угоди".

Ці обмеження заморозить їхнє фінансування з джерел у ЄС у нових проєктах з видобутку та розвідки всіх викопних видів палива.

Країни ЄС продовжать купувати нафту

Санкційна політика ЄС полягає в тому, щоб максимально завдати шкоди економіці Росії та мінімальні – власній.

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Відповідного до нового пакету санкції, обмеження не завадять державам та компаніям ЄС купувати нафту у російських компаній "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть".

Це було узгоджено після того, як уряди багатьох країн ЄС попросили про винятки щодо оплати рахунків російським компаніям. Повідомляється, що це призвело до затримки у затвердженні нових санкцій.

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