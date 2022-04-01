ЄС посилить заходи на випадок хімічних, ядерних та біологічних атак

Європейський Союз збільшить запаси засобів захисту та медикаментів на випадок хімічних, ядерних та біологічних атак на фоні війни Росії проти України.

Процес збільшення запасів триватиме кілька тижнів чи навіть місяців. Резерви розширять таким чином, щоб забезпечити населення ЄС та країн-партнерів, включаючи Україну.

Важливо Такого вибуху, як у 1986 році, на ЧАЕС бути вже не може, – Ємельяненко

З-поміж іншого, резерви включатимуть обладнання для дезактивації, рукавички, маски та інші матеріали для хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту.

Для чого це Європі

Російські війська створювали ядерну загрозу в Україні, захоплюючи та навіть обстрілюючи АЕС. Так, окупанти захопили найбільшу в Україні Запорізьку атомну електростанцію.

Ядерні об'єкти обслуговуються висококваліфікованими та кваліфікованими кадрами, що важко в умовах нинішньої конфліктної ситуації, особливо, коли вони захоплені збройними силами,

– заявили представники ЄС.

Щобільше, Росія неодноразово погрожувала ядерною та хімічною зброєю. В такому випадку наслідки війни відчує і Європа. Це й спонукало союз до підготовки у випадку реалізації країною-агресоркою своїх погроз.

Зазначимо, що Чорнобильська АЕС – знову під контролем України. Виходячи, окупанти розграбували приміщення, викрали техніку та забрали в полон військових.

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