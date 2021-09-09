ЄС повернув обмеження на в'їзд з шести країн: чи є серед них Україна
Джерело:Єврорада
Євросоюз переглянув список країн, громадяни яких можуть подорожувати територією ЄС без додаткових обмежень. З переліку виключили Вірменію, Азербайджан та ще 4 країни.
Водночас до переліку включили Уругвай. Раніше ЄС виключив з в'їзного списку США і ще п'ять країн.
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Які країни прибрали зі списку
Крім Вірменії та Азербайджану, зі списку виключили:
- Албанія;
- Бруней-Даруссалам;
- Японія;
- Сербія.
Критерії для визначення третіх країн оновили 20 травня і стосуються епідеміологічної ситуації. Згідно з вимогами ЄС, щоб потрапити в список безпечних поїздок, країні необхідно мати менш як 100 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення протягом останніх двох тижнів.
Наразі у списку перебувають
Станом на 9 вересня 2021 року у списку третіх країн, для яких країни-члени ЄС повинні поступово скасувати обмеження на поїздки, перебувають:
- Австралія;
- Боснія і Герцеговина;
- Канада;
- Йорданія;
- Нова Зеландія;
- Катар;
- Республіка Молдова;
- Саудівська Аравія;
- Сінгапур;
- Південна Корея;
- Україна;
- Уругвай;
- Китай, за умови підтвердження взаємності.