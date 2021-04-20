Міністри Євросоюзу провели нараду на тлі загострення у відносинах з Москвою – Голос Америки

На тлі чергового загострення у відносинах Європи з Москвою, міністри Євросоюзу провели спеціальну нараду. Згодом віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель сказав, що наразі ЄС не готує нових санкцій щодо Росії.

Проте він додав, що ситуація може змінитись. За його словами, 27 країн ЄС мають однакові позиції щодо заклику для Москви припинити нагромадження військ довкола України.

До теми Ситуація небезпечна, – ЄС закликав Росію відвести війська від кордону України

На Донбасі знову загинув військовий

Через порушення режиму припинення вогню з боку окупантів на Донбасі 18 квітня загинув військовослужбовець, ще один отримав поранення. Бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення ООС. Згідно з даними пресцентру, недалеко від селища Водяне, що в Донецькій області, зафіксували вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів та автоматичних станкових гранатометів.

Нуланд зробила заяву щодо стримування Росії

Номінантка на посаду заступника Держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США та Європа мають виступити єдиним фронтом у зусиллях щодо стримування Росії. Також вона привітала нові санкції щодо Росії. Нуланд курувала питаннями України у Держдепартаменті під час Революції Гідності зокрема.

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