ЄС рекомендуватиме почати переговори з Україною про вступ: звіт уже готують

Рікард Джозвяк повідомив, що ЄС вже готує звіт щодо розширення. Його оприлюднять вже у жовтні цього року.

Новину повідомив Рікард Джозвяк – журналіст "Радіо Свобода". Він додав, що документ планують оприлюднити вчасно.

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Наразі відомо, що він міститиме рекомендації про початок переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови, а для Грузії – про отримання статусу кандидата на вступ до ЄС,

– мовиться у повідомленні.

Як ЄС підтримуватиме Україну

Жозеп Боррель – верховний дипломат ЄС – розповів, що ЄС продовжуватиме підтримку України. Зокрема, в Європейському фонді миру пропонують створити окрему секцію. Тоді мовитиметься, що держави-члени ЄС виділятимуть до 5 мільярдів євро на рік. Це триватиме упродовж 4 років. Гроші спрямують на оборонні потреби.

"Це все той же інструмент, Європейський фонд миру, який працює дуже добре, і ми будемо продовжувати його використовувати, але з окремим розділом всередині нього з конкретним фінансуванням", – наголосив Боррель.

Весь цивілізований світ продовжує підтримувати Україну у її боротьбі за свою свободу.